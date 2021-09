Zwei Männer, ein Podcast

Seit dem 3.September läuft der neue Podcast von Richard David Precht und Markus Lanz. Die beiden Männer wollen fortan wöchentlich für das Gesprächsformat aufeinandertreffen. Themenschwerpunkte sollen sowohl politisch als auch gesellschaftlich relevante Aspekte sein. ZDF bewirbt das Format als einen „Austausch zwischen zwei Menschen, die sich persönlich zugetan, aber nicht immer der gleich Meinung sind“.

Markus Lanz moderiert derzeit beim ZDF den Talk „Markus Lanz“. Auch Precht ist im Fernsehen aktiv und ist sechs Mal im Jahr in dem Format „Precht“ im Zweiten Deutschen Fernsehen zu sehen. Der Pressemitteilung zufolge erhoffen die beiden Protagonisten Impulse in ihrem Format. „Ein Podcast ist nicht die Fortsetzung von Fernsehen mit anderen Mitteln. Es ist wunderbar, während man einen Gedanken formuliert, über nichts anderes nachdenken zu müssen als über die eigenen Worte“, so Richard David Precht.

PA/ Red.