Zusammenhalt bei ORF, SRF und ZDF

Die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten aus Österreich, der Deutschschweiz und Deutschland – ORF, SRF und ZDF – haben bei ihrer jährlichen Koproduktionstagung, die in diesem Jahr erneut in virtueller Form stattfand, gemeinsame Programmvorhaben für 2021/2022 vereinbart. Die Programmverantwortlichen der drei Sender diskutierten per Videoschaltung zum 54. Mal über die länderübergreifende Zusammenarbeit. Im vergangenen Jahr war es dank der erfolgreichen Zusammenarbeit der drei Sender möglich, langjährige Produktionen wie „Der Bergdoktor“, „Die Chefin“ oder „1, 2 oder 3“, ebenso Neuentwicklungen wie „Soko Linz“ zu realisieren. Auch eine Reihe an Dokumentations-, Kultur- und Unterhaltungsprogrammen wurde umgesetzt. Für 2021/2022 sind in allen Genres weitere gemeinsame Projekte geplant, wie beispielsweise die Großproduktion „Der Schwarm“, die Krimi-Reihe „Die Toten vom Bodensee“, die Kinder-Zaubershow „1000 Tricks“ und die verschobene Sonderausgabe von „Wetten, dass ..?“.

APA/Red.