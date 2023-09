Wiener Elektro Tage präsentieren zahlreiche Österreich Premieren

Die Wiener Elektro Tage halten nicht nur jede Menge Spaß und Unterhaltung, wie etwa interaktive Spiele, Kulinarik oder Auftritte von unter anderem LEMO oder Deladap, am Rathausplatz bereit, sondern auch jede Menge Information rund um Elektromobilität. So wie die neuesten Modelle der etablierten Autohäuser. Etwa den Audi RS e-tron GT ice race , der vom GP Ice Race beeinflusst und von Audi quattro inspiriert wurde. Oder CUPRA mit seinem Modell Tavascan. Fiat präsentiert erstmalig in Österreich den neuen, vollelektrischen FIAT 600e. Kia kommt nach dem EV6 mit dem EV9 als zweite Modell der koreanischen Marke, das auf einer rein elektrischen Plattform mit tiefem Schwerpunkt aufbaut.

Volkswagen wiederum präsentiert den neuen ID.7 und damit die erste vollelektrische Limousine der Marke. Das Fahrzeug kombiniert Reichweiten von bis zu 700 Kilometern (WLTP), souveränen Antrieb, großzügigen Innenraum und Premiumtechnologien.

Porsche zeigt bei den Wiener Elektro Tagen sein jüngste Konzeptstudie: Der Mission X ist die Neuinterpretation eines Hypercars mit nach vorne oben öffnenden Le-Mans-Türen sowie hoch performantem und effizientem Elektroantrieb.

INYO realisiert Leichtbaufahrzeuge, die autonom betrieben werden können. Das modulare Konzept erlaubt die Anpassung an die verschiedensten Transportaufgaben.

Aber nicht nur auf den Boden, auch in die Luft blickt man bei den Elektro Tagen. Immerhin nimmt auch dort der Einsatz von Elektromobilität Fahrt auf. Das internationale Luftfahrtunternehmen FACC mit Headquarter in Österreich ist hier an vorderster Front mit dabei. „Urban Air Mobility“ bezeichnet die Erweiterung städtischer Transportsysteme in den Luftraum. Derzeit wird eine Vielzahl von elektrischen Flugzeuggeräten für die urbane Luftmobilität entwickelt. Darunter sind Projekte wie der EHang 216.

Öffnungszeiten Wiener Elektro Tage 2023:

Mittwoch, 13. bis Samstag, 16. September: 11:00 – 21:00 Uhr

Sonntag, 17. September: 11:00 – 15:00 Uhr