WhatsApp sagt mehr Transparenz bei Nutzungsbedingungen zu

Laut EU-Kommission ist der Messenger-Dienst WhatsApp bereit seine Nutzungsbedingungen zu ändern und transparenter zu gestalten. Zuvor hatten sich Verbraucherverbände mit Beschwerden an die Kommission gewendet. Diese schloss sich der Kritik der Verbände an, die Bestimmungen für Nutzer der App seien derzeit nicht klar verständlich ausformuliert.

WhatsApp will das nun, nach eigenen Angaben ändern und betont, dass Nutzerdaten in Zukunft nicht mehr, zu Werbezwecken mit anderen Meta-Unternehmen geteilt würden. Bisher inkludierten die geteilten Daten beispielsweise die Telefonnummer des Nutzers, dessen Interaktionen mit Shops in der App, sowie Gerätedaten und IP-Adressen.

APA/Red.