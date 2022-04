„Werbewunder Radio“ erstmals ohne Altersbegrenzungen

Zum ersten Mal hat heuer nicht nur der kreative Nachwuchs die Möglichkeit beim „Werbewunder Radio“ teilzunehmen: Das Alterslimit fällt und somit haben alle die Chance auf einen Sieg. Davor war die Teilnahme nur für diejenigen unter 30 möglich. Ab sofort und noch bis zum 2. Mai 2022 können akustische Ideen zum Thema „Sommerfrische“ eingereicht werden.

„Alle hören Radio auf allen Devices, alle lieben Radio und alle haben eine Meinung zu den Vorteilen von Radio. Deswegen sind auch alle Kreativen eingeladen, das ‚Werbewunder Radio‘ neu zu erfinden“, so die Initiatoren Creativ Club Austria, Marx Tonkombinat Arbeitergasse, ORF-Enterprise und RMS Austria. Ausgestrahlt wird die Aktion auf privaten und öffentlich-rechtlichen Sendern und soll auf die besonderen Stärken des Radios aufmerksam machen. Denn Radio bietet zahlreiche Möglichkeiten: lange Nutzungsdauer, hohe Reichweite und es dient als treuer Begleiter durch den Tag.

Die selbst aufgenommenen Beiträge für den Wettbewerb sollen 30 Sekunden lang sein, und als MP3-Datei zusammen mit einem kurzen Lebenslauf an einreichung@werbewunderradio.at gesendet werden. Die besten Bewerbungen werden in die nächste Runde eingeladen und bekommen zwei Wochen Zeit, ein bestechendes Konzept für ein Format zu entwickeln, das für im Radio für Radiowerbung begeistert.

Beim „Werbewunder Radio“ kann man sowohl alleine als auch im Team aus bis zu drei Personen teilnehmen.

Den Sieger erwartet ein großzügiges Preisgeld in der Höhe von 10.000 Euro; alle weiteren Teilnehmer der letzten Runde bekommen ein Honorar von 500 Euro.

2021 nahm Angelika Igler als erste Frau als Einzelbewerberin den Hauptgewinn mit nach Hause.

PA/Red.