Werbefreies Facebook und Instagram als Abo angedacht

Für 10 Euro pro regulärem Desktop Account, 6 Euro für jedes weitere verknüpfte Konto und 13 Euro für mobile Versionen, soll in den kommenden Monaten ein SNA – Programm (Suscription No Ads) für Europa eingeführt werden. Laut einem Bericht des „Wall Street Journal“ können Nutzer die Dienste dann wahlweise mit personalisierter Werbung weiterhin gratis nutzen, oder mittels Abonnement auf eine werbefreie Version umsteigen. Der höhere Preis für mobile Versionen erklärt sich durch die Provisionen, welche seitens Apple und Google für In-App Zahlungen erhoben und von der Facebook-Mutter Meta an die Benutzer weitergegeben werden.

