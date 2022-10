„Wer weiß denn sowas?“: 25 Stunden Live-Quiz für den guten Zweck

Mit einer extralangen Rateshow kommt „Wer weiß denn sowas?“ aus der Sommerpause zurück. 25 Stunden lang beantworten Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton ab dem Montagabend, 24. Oktober, live mit ihren Teams vor Studiopublikum Quizfragen. Pausen sind nicht eingeplant: „Wenn jemand auf Toilette muss, geht er kurz raus, wenn etwas gegessen wird, passiert das im Studio“, erzählte Moderator Kai Pflaume der „Bild am Sonntag“. Das gelte auch für die Studiogäste.

Zu sehen ist die „XXXL-Sonderausgabe“ nach Senderangaben durchgehend in der ARD-Mediathek, einzelne Folgen auch live im Fernsehen: Den Auftakt des „Quizmarathons“ sehen Zuschauerinnen und Zuschauer am Montag (24.10.) ab 18.00 Uhr in einer Doppelfolge auch im Ersten, in der Nacht (25.10., 0.40 Uhr) und am Dienstagvormittag (25.10., 11.15 Uhr) folgen zwei weitere Folgen. Das Finale ab 17.15 Uhr wird als Doppelfolge wieder auch im Ersten übertragen.

In jeder Spielrunde sind zwei Promis dabei – die Namen wurden noch nicht bekannt. Die ARD kündigte aber ein „Gipfeltreffen bekannter YouTube- und Social Media-Stars“ an. Die nach 25 Stunden erspielte Summe geht ans Studiopublikum, noch einmal so viel an ehrenamtlich engagierte Menschen aus ganz Deutschland.

APA/Red.