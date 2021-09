Wellpappe zum Hören

Das Forum „Wellpappe Austria“ hat Lehrlinge der Wellpappe Industrie dazu aufgerufen, einen Podcast zu gestalten. Unter anderem werden dabei Fragen rund um die Entstehung der Wellpappe, ihrer Beschaffenheit und Verwendung in einer dreiteiligen Podcast-Serie beantwortet.

In der ersten Folge des Wellpappe-Austria-Lehrlings-Podcast soll es darum gehen, wer der Erfinder der perfekten Welle ist, wie aus einer Papierbahn eine Verpackung entsteht und wie man diese eigentlich richtig bedruckt. In der zweiten Folge dreht sich alles um die Ausbildung, Jobs und Karriere. Dabei soll es darum gehen, welche Lehrberufe es eigentlich in der österreichischen Wellpappe-Industrie gibt und was den Lehrlingen besonders am Beruf gefällt. Die letzte und dritte Folge der Podcast-Reihe beschäftigt sich mit den Vorzügen des Packmaterials.

Für die dreiteilige Podcast-Serie holt die Moderatorin Isabella Andre, Ahmet, Christoph, Laura S., Bruno, Yvonne, Tobias, Batuhan, Sophia, Nora, Jonas, Pia und Kamber vor das Mikrofon.

PA/ Red.