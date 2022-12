Weitere Entlassungen bei Twitter

Bei Twitter sind weitere Mitglieder der Sparte Öffentlichkeitspolitik entlassen worden. Darunter ist am Donnerstag Sinead McSweeney, die global tätige Vize-Präsidentin des Bereichs, berichtete das Online-Magazin The Information und sagten dann auch zwei Insider laut Reuters. Einer habe erklärt, dass die Hälfte der zuvor noch verbliebenen 30 Mitglieder von „public policy“ sei am Mittwoch entlassen worden. Eine Stellungnahme von Twitter lag nicht vor.

Die Öffentlichkeitspolitik ist dafür zuständig, sich etwa mit Abgeordneten zu Fragen wie Meinungsfreiheit zu treffen. Sie befasst sich auch mit Bitten an den Kurznachrichtendienst, umstrittene Inhalte zu entfernen. Tesla-Chef Elon Musk hat seit seiner Übernahme von Twitter zahlreiche Mitarbeiter entlassen.

APA/Red.