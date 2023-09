WeChat-Boykott wäre iPhone-Aus in China

95 Prozent der chinesischen iPhone-Nutzer würden mit großer Wahrscheinlichkeit auf ein anderes Smartphone umsteigen, wenn die beliebte Messaging- und Social-Media-App WeChat auf ihren Geräten nicht mehr verfügbar wäre, berichtet cellularnews.com. WeChat hat eine Reichweite von mehr als einer Mrd. Nutzer in verschiedenen Ländern. Diese App hat sich von einer einfachen Messaging-App zur All-in-One-Plattform für Kommunikation, E-Commerce, Social Media und mehr entwickelt.

App in China tief verwurzelt

Die Umfrage wirft ein Licht auf die Tatsache, dass WeChat so tief im Leben chinesischer iPhone-Nutzer verwurzelt ist, dass es ein entscheidender Faktor für ihre Loyalität zur Marke Apple ist, was Fragen über die zukünftige Dynamik des iPhone-Marktes in China aufwirft. WeChat ist von Tencent entwickelt worden und wird von mehr als einer Mio. chinesischer iPhone-Besitzer genutzt. Der Verlust des Zugangs zu WeChat würde nicht nur deren Kommunikation stören, sondern auch zahlreiche soziale, berufliche und finanzielle Verbindungen unterbrechen.

Nach Ansicht des Portals steckt Apple in einer Zwickmühle. Die Auswirkungen eines möglichen Verlusts eines großen Teils seiner Kunden wären für Apple in China katastrophal. Die Volksrepublik ist einer der größten und am schnellsten wachsenden Smartphone-Märkte der Welt und die Apple-Präsenz auf diesem Markt hängt stark von der Popularität und Loyalität chinesischer iPhone-Nutzer ab. Bei über einer Mio. chinesischer iPhone-User würde der Verlust von 95 Prozent von ihnen den Marktanteil und das Marken-Image von Apple in China erheblich schwächen.

Mobile Payment revolutioniert

WeChat hat zudem das mobile Bezahlen in China revolutioniert. Über die Funktion „WeChat Pay“ können Benutzer ganz einfach Zahlungen im Geschäft und online tätigen, Peer-to-Peer-Überweisungen senden, Ratenzahlungen vereinbaren und sogar Stromrechnungen begleichen. Es ist so tief in der chinesischen Gesellschaft verwurzelt, dass sogar Straßenverkäufer und kleine Unternehmen Zahlungen über WeChat Pay akzeptieren.

PTE/Red.