WEARE: Virginia Ernst für Gleichberechtigung

„Jede Künstlerin ist eine starke Frau und eine Botschafterin für Gleichberechtigung.“ So bringt die österreichische Singer-Songwriterin Virginia Ernst die Bedeutung der Kampagne #WEARE gegenüber pressetext auf den Punkt. Im Rahmen des Internationalen Frauentages am 8. März lädt die Musikerin und Organisatorin samt Kolleginnen nach dem Motto „better together“ um 19:30 Uhr zum fünften Mal zum Konzert „#WEARE – Starke Stimmen Starke Frauen“ auf die Bühne des Globe Wien.

Gemeinsam gegen Benachteiligung

Anfang März in Wien mit dabei sind neben Malarina und den Kernölamazonen auch die Schick Sisters, Lisa Pac, Erika Pluhar, die Poxrucker Sisters & Katharina Straßer, Lizz Görgl, Stella Jones und Arina sowie als Special Guests Michael Niavarani & das Simpl Ensemble. Nur einen Tag später, am 9. März 2023, findet das Konzert im Grazer Orpheum statt. „Gemeinsam mit Partnern aus der Wirtschaft unterstützen wir überall dort, wo Mädchen und junge Frauen mit Benachteiligung konfrontiert sind“, betont Ernst.

Die insgesamt 14 Künstlerinnen wollen mit ihrer Tour auf die nach wie vor existierende Ungleichbehandlung von Frauen im Berufsleben, vor allem in gewissen Ausbildungsbereichen, hinweisen. Aber auch in einigen Sportdisziplinen, die noch immer als Männerdomänen geführt werden, sieht Ernst Handlungsbedarf. „Als ehemalige Eishockeyspielerin weiß ich ganz genau, wie es ist, nicht gleich behandelt zu werden. Als ich die Musikkarriere dann gestartet habe, war es eines meiner größten Ziele, dies zu ändern oder einen Beitrag dazu zu leisten“, so die Künstlerin.

PTE/Red.