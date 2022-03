„We stand with Ukraine“

Ö3, Puls4 und Kronehit schweißt der gute Zweck zusammen, gemeinsam stampft man ein umfangreiches Benefizkonzert im Ernst Happel Stadion aus dem Boden. Seite an Seite trommelte man das Beste, was die österreichische Musikszene zu bieten hat, zusammen. Dafür sprang ein Generationenübergreifendes Line-Up heraus: angefangen mit einer spacigen Grundlage von Bilderbuch, vermischt mit einer verruchten Brise Wiener Schmäh des Kurt Ostbahn, eine scharfe WANDA-Note und gechillte Hip-Hop Beats mit Eli Preis. Der Kartenpreis ist wohl überlegt, 19,91 Euro kostet ein Ticket. Dies soll an das Jahr 1991 erinnern, in welchem die Ukraine zu einem unabhängigen Staat wurde. Die Einnahmen der Veranstaltung werden an die Volkshilfe und Nachbar in Not gespendet. Sie kommen somit direkt den Menschen zugute, die vom Ukraine-Krieg betroffen sind.