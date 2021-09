Der Dating-App-Anbieter Match Group, der unter anderem Tinder, Zweisam und Lovescout führt, kooperiert ab sofort mit der Kampagne „Österreich impft“. Bis zum 10. Oktober sollen so junge Menschen zu einem Impftermin motiviert werden. Dabei werden die Impf-Informationen so in die Apps eingebaut, dass die Nutzer bei Tinder beispielsweise mit einem „Rechts-Swipe“ einen Impftermin vereinbaren können.

Bereits im Juni wurde dieses System in Großbritannien getestet und fand Anklang.

RED/LBi