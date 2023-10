Volksbank schickt Springer in die Saison

Angespielt soll dabei nicht zuletzt auf die Erfolge werden, die das Sprungteam in den diversen Teambewerben eingeflogen hat. Also tritt auch im neuen Spot ein Team auf. Aber nicht auf der Schanze, sondern am roten Teppich. Da heißt es: Auffädlen im Anzug. Eine Aufforderung, die nicht jeder richtig interpretiert. Aber was solls: Hauptsache, es macht Spaß …

„Eine gute Stimmung im Team ist ein Grundpfeiler des Erfolgs. Deshalb war es uns wichtig, die Kampagne mit ein bisschen Augenzwinkern aufzuladen und diese gute Stimmung an die Konsumentinnen und Konsumenten weiterzutransportieren“, so Christian Gstöttner, CEO Obscura, zum Spot.

„Wir sind selbst immer wieder etwas überrascht, was für tolle Werte wir mit den Springern bei Sympathie, Wiedererkennung und Vertrauenswürdigkeit erzielen. Zur Werbung kommt ja auch die unbezahlbare Präsenz in den Sportübertragungen, bei denen das Team nach so langer Zeit sehr stark mit der Volksbank identifiziert wird“, ziehtWolfgang Layr, Unternehmenssprecher der Volksbank Wien AG, über die mittlerweile 16 Jahre andauernde Kooperation mit den Springern Bilanz.

Die crossmediale Imagekampagne geht im TV, OOH, Print, Digital und Social Media on air.