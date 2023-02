Volksbank hebt wieder ab

Als Testimonials fungiert traditionell das heimische Schisprung-Team. Das feiert zwar Erfolge, hoffentlich auch bei der Nordischen Schi-WM, doch der Weg dorthin ist nicht immer bequem. So zumindest die Aussage des Spots. Herumärgern muss man sich da mit dem Druck der Medien. Das eine oder andere Mal verbringt man die Nacht vor dem Sprung zur Medaille in einem Bus. Und auch ein Comeback ist nicht immer selbstverständlich.

Mit diesen kurzen Beispielen will man die Herausforderungen auf dem Weg zum Erfolg näher beleuchten. Weshalb die Kampagne auch unter dem Motto Hinter dem Erfolg läuft.

„Erfolg fängt nicht beim Sieg an und hört auch nicht am Podest auf. Hinter jedem Erfolg stecken Arbeit, Erwartungen und Durchhaltevermögen. Und natürlich soll der Weg zum Erfolg auch Spaß machen“, so Volksbank Wien-Generaldirektor Gerald Fleischmann zum aktuellen Spot. Das gezeichnete Bild soll verdeutlichen, dass hinter erfolgreichen Menschen auch ein Team steht, dem man vertrauen könne. Zu dem letztendlich auch die Bank-Berater zählen.

Umgesetzt wurde die Kampagne von Obscura und ist im TV, OOH, Print, Digital und Social Media zu sehen.