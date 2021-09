VÖZ zeichnet Spar als Printwerber der Jahres aus

Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) vergab im Rahmen der 36. ADGAR-Gala im Wiener Konzerthaus – mit rund 400 Gästen und ausgeklügelten Corona-Regelungen – die diesjährigen Auszeichnungen für die besten Print- und Online-Kampagnen. Als der beste Printwerber zeichnete die Jury den Handelskonzern Spar aus, die besten Agenturwerbungen kommen unter anderem von Jahr Demner, Merlicek & Bergmann/DMB, DDB Wien, GGK Mullenlowe, Fuel Austria und Jung von Matt DONAU. Den Sonderpreis erhielt Cheil Austria.

Der Präsident des VÖZ Markus Mair bezeichnete in seiner Eröffnungsrede die Stimmung am Werbemarkt im Zusammenhang mit dem allgemeinen Wirtschaftswachstum als optimistisch. Dennoch ist er der Ansicht, dass Werbeverbote, wie sie aktuell in der Politik diskutiert werden, der falsche Weg wären: „Bei allem Verständnis gesellschaftlicher Fehlentwicklungen, wie der zunehmenden Fettleibigkeit entgegenzuwirken, sei die Lösung nicht über Verbote zu erwirken, sondern in einer umfassenden Aufklärungs- und Informationskampagne über Gefahren und Risiken unausgewogener Ernährung zu suchen“.

Weitere Preisträger

Weitere Preisträger waren unter anderem Fuel Austria in der Kategorie „Auto & Motor“ für die Werbung für Volvo Car Austria, DDB Wien für seinen Kunden McDonalds im Bereich „Handel, Konsum- und Luxusgüter“, sowie die Agentur Jung von Matt DONAU in der Dienstleistungs-Sparte mit seiner „#glaubandich“-Kampagne für die Erste Bank und Sparkasse. Der Sonderpreis für kreativen Einsatz ging an Cheil Austria und Starcom/A Division of Publicis Media Austria für die Werbemaßnahmen zum „Galaxy Z Fold2 5G“ von Samsung Austria.

APA/Red.LBi