Verein Media Server mit neuem Präsidenten

Feher, Vertreter des Radiotest im Verein Media Server, wurde einstimmig für die nächste Periode zum Präsidenten gewählt. Als Vize stehen ihm OmnicomMediaGroup-CEO Susanne Koll, Vertreterin der Interessensgemeinschaft der Media Agenturen, und ORF-Enterprise-CEO Oliver Böhm, Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Teletest, zur Seite.

Ebenfalls im Präsidium vertreten sind ATV-Geschäftsführer Thomas Gruber für die Arbeitsgemeinschaft Teletest, Gewista-Manager Hansjörg Hosp für R+C Plakatforschung und -kontrolle sowie IP Österreich-Geschäftsführer Walter Zinggl für die Arbeitsgemeinschaft Teletest.

„Ich habe es mir zum Ziel gesetzt, in enger Abstimmung mit Österreichs Agenturen – vertreten durch die Vizepräsidentin Susanne Koll im Media Server-Präsidium – die Nützlichkeit und die Anwendung des Media Servers zu erhöhen. Die Medien- und Agenturlandschaft hat sich in den letzten 10 Jahren massiv weiterentwickelt, in meiner Funktion als Effie-Verantwortlicher und auch Mitveranstalter des Media Award sehe ich jedes Jahr, wie die besten der besten Kampagnen heute konzipiert sein müssen. Für die Weiterentwicklung des Media Servers werden wir in einem ersten Schritt eine breit angelegte Basiserhebung unter allen Beteiligten durchführen und basierend auf den Ergebnissen den Media Server 4.0 aufsetzen. Ich lade gerne auch an dieser Stelle die Branche ein, mit ihrem Input mitzuhelfen, den Media Server optimal zu gestalten“, so Feher zu seiner Wahl.

Der Vorstand des Vereins setzt sich für die neue Funktionsperiode aus Vertretern der vier Mitgliedsorganisationen zusammen. Die Arbeitsgemeinschaft Teletest ist durch Oliver Böhm (ORF-Enterprise), Thomas Gruber (ATV), Eva Schindlauer (ORF), Michael Stix (ProSiebenSat.1 PULS 4) und Walter Zinggl (IP Österreich) vertreten. Den Radiotest repräsentieren Joachim Feher (RMS Austria) und Christian Forster (ORF-Enterprise). Die Interessensgemeinschaft der Media Agenturen entsendet Susanne Koll (OmnicomMediaGroup) und Erwin Vaskovich (Publicis Media Austria). R+C Plakatforschung und -kontrolle vertreten Robert Beck (Epamedia) und Hansjörg Hosp (Gewista). Als Rechnungsprüfer wurden Heimo Fuchs (OmnicomMediaGroup) und Heinz Mosser (ORF-Enterprise) bestätigt.