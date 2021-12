Veränderungen bei der ZIB

Stefan Hartl is der neue Chefredakteur im ORF-Landesstudio Oberösterreich. Nach seiner Bestellung übernimmt nun der 28-jährige Stefan Lenglinger die Moderation der „ZIB“ um 13.00 Uhr und der Früh-„ZIB“-Ausgabe in ORF 2. Der junge Moderator ergänzt somit das Team um Margit Laufer, Rosa Lyon und Peter Teubenbacher.

Stefan Lenglinger wurde 1993 in Wien geboren und begann 2012 das Studium Journalismus und Medienmanagement an der FH der Wirtschaftskammer in Wien. Nach seinem Bachelor machte er seinen Master in Fach „Internationale Entwicklung“ an der Universität Wien. Ab April 2018 war Lenglinger Moderator des ORF-Magazins „Heimat Fremde Heimat“ beziehungsweise ab April 2019 des „Magazin 1“. Seit Februar 2020 präsentierte er die „ZIB“-Sendungen in ORF 1.

Sein Debüt in der neuen Position feiert der 28-Jährige am 15. Dezember.

Die Präsentation der „ZIB“-Formate in ORF 1– wie etwa der „ZIB Nacht“ – behält Lenglinger bei.

PA/ Red.