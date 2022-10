&US will zur Donau

Im Fokus sollen dabei zwei Typen stehen: Die Kunden und die Mitarbeiter. Die Kunden: Sie sind die Suchenden, die sich mit manchmal konkreteren, manchmal unkonkreteren Forderungen plagen. Zum Beispiel: Ich will wie ein Mensch behandelt werden. Oder: Ich will eine Versicherung, die mich versteht. Oder auch: Keine Ahnung, was ich will. Was gibt’s denn alles?

Diese Forderungen greifen auf der anderen Seite die Mitarbeiter auf. Auch sie sind Teil der neuen Werbelinie und sollen das Verständnis repräsentieren, das die Versicherung ihren Kunden entgegenbringt. Damit der Claim Ich will zur Donau auch zu Leben erweckt wird. „Unser Anspruch war und ist es, den Superlativ der Kundenorientiertheit mit unserer Kampagne authentisch aufzulösen und zu beweisen, sodass Kund:innen selbstbewusst sagen können Ich will zur Donau“, erläutert &US Managing Partner Helmut Kosa.

Zu sehen ist die neue Kampagne auf Citylights, auf sämtlichen Kanälen im Internet und auf Plakaten, zu hören im Radio.

