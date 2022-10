&US promotet Möbel aus Schweden

In dieser Kooperation wird &US neben der Rolle als strategische Leadagentur alle klassischen und digitalen Werbeagenden von Ikea Österreich übernehmen. „Wir haben mit &US den Partner für eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung von IKEA in Österreich gefunden. Bei der Auswahl hat uns vor allem die Kombination von optimaler Markenstrategie mit der richtigen kreativen Umsetzung begeistert“, begründet John Oakley, Country Marketing Manager Ikea Austria, die Agenturwahl. „Es freut uns, dass sich Ikea für unseren ganzheitlichen strategischen Wachstumsansatz entschieden hat“, so Helmut Kosa und Sebastian Strobel, Managing Partner von &US, zu ihrem neuen Kunden.