&US lädt zum Midsommar-Fest

In Schweden gilt es als Familienfest, das groß gefeiert wird. Außerhalb Schwedens nutzt der Möbelkonzern Ikea den Event, um auf seine Sommerangebote aufmerksam zu machen. In Österreich wird er dabei von der Agentur &US unterstützt.

Die setzte ihre Kampagne gleich unter das Motto Feier Mid! Und zwar mit Angebotspreisen, Instore Workshops und einem digitalen Midsommar-Filter. Darauf macht man nicht nur im Hörfunk, auf Megaboards oder Online aufmerksam. Plakative Out of Home-Stellen sollen die Botschaft noch weitertragen. Dazu zählt auch das Wiener Rathaus, das mit einem riesigen Midsommar-Manifest geschmückt wurde.

Credits:

IKEA Austria:

&US Growth Consultancy:

