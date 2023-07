US-Kleinunternehmer wollen Glück statt Reichtum

Reich zu werden, ist nicht mehr die Erfüllung des „amerikanischen Traums“. Stattdessen geht es über der Hälfte der 1.000 vom Webhoster GoDaddy befragten amerikanischen Kleinunternehmer dabei um Glücksgefühle. 54 Prozent der Befragten definierten in der Umfrage ihren amerikanischen Traum als „das Gefühl, im Leben glücklich zu sein“. 49 nannten die „Freiheit, meinen Leidenschaften zu folgen“.

Wohlstand ist nicht alles

Lange Zeit wurde der amerikanische Traum mit wirtschaftlichem Erfolg und Wohlstand gleichgesetzt. Doch bei hoher Inflation, die Kleinunternehmer besonders hart trifft, wie pressetext berichtete, und der landesweiten Verschuldung der Verbraucher scheint es schwerer denn je, reich zu werden. Dies veranlasst die Befragten laut GoDaddy offenbar zu einer anderen Definition von Erfolg. 56 Prozent nannten zwar noch Wohlstand als Motivator und gaben an, sie wollten genug Geld verdienen, um einen „komfortablen Lebensstil“ zu führen. Aber etwa drei Viertel der Befragten äußerten, dass sich ihre Definition seit ihrer Kindheit geändert hat. Der Besitz eines Eigenheims, früher ein wichtiges Zeichen persönlichen Erfolgs, war mit 45 Prozent nur die viertbeliebteste Antwort.

Wohneigentum kaum zu haben

„Der amerikanische Traum verändert sich laut den Kleinunternehmern“, erklärt Fara Howard, Chief Marketing Officer von GoDaddy gegenüber der Nachrichtensender-Gruppe CNBC. „Die wirtschaftlichen Bedingungen haben dazu geführt, dass Wohneigentum weniger erreichbar ist, insbesondere für Mitglieder der Generation Z, während die Pandemie und die große Resignation viele dazu gebracht haben, ihren eigenen Chef zu schätzen und mehr Freiheit, Komfort und Flexibilität zu gewinnen.“

Inhaber von kleinen Firmen gelten als Lackmustest für den amerikanischen Traum, da die Gründung eines Start-ups oft mit der Chance auf einen sozioökonomischen Aufstieg verbunden ist. Viele der heutigen Kleinunternehmer sind Millennials und Gen-Z-Mitglieder, also Alterskohorten, die sich in den letzten Jahren vermehrt für ein Leben zu eigenen Bedingungen ausgesprochen haben. Hohe Kosten für Wohneigentum schrecken viele vom Erwerb von Grundbesitz oder einer Wohnung ab.

Gute Work-Life-Balance

Trotz neuer Definitionen des amerikanischen Traums gaben die Befragten an, dass der fehlende Zugang zu Technologie, Bildung und erschwinglicher Gesundheitsversorgung nach wie vor ein Hindernis darstellt. Aber 62 Prozent sind „sehr zuversichtlich“, dass sie ihre Ziele im Laufe ihres Lebens erreichen werden. „Amerikanische Kleinunternehmer denken bei der Frage, was der amerikanische Traum für sie bedeutet, an mehr als nur an Einnahmen und Umsatzwachstum“, kommentiert Howard die Umfrage-Ergebnisse. „Heute geht es mehr um ein Gefühl der Zugehörigkeit, Freiheit, Glück und eine ausgewogene Work-Life-Balance.“

