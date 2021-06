US-Journalist in Myanmar wieder frei

In Myanmar ist ein seit drei Monaten inhaftierter US-Journalist freigelassen worden. Nathan Maung sei aus dem Gefängnis entlassen worden und werde am Dienstag in die USA zurückfliegen, teilte seine Anwältin am Montag mit. Die Vorwürfe gegen ihn seien fallengelassen worden. Seit dem Militärputsch Anfang Februar gehen Armee und Polizei in Myanmar gegen Demonstranten, Demokratie-Aktivisten und Reporter vor.

Maung hatte in Myanmar ein lokales Nachrichtenmedium gegründet. Grundlage der Vorwürfe gegen ihn war ein Gesetz aus der Kolonialzeit, das abweichende Meinungen gegen das Militär unter Strafe stellt.

