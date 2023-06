US-Aufsicht geht gegen Microsoft-Activision-Deal vor

Nach der britischen Wettbewerbsbehörde unternimmt auch die US-Aufsichtsbehörde FTC konkrete Schritte gegen die Mega-Übernahme des Videospiele-Machers Activision durch Microsoft. Die FTC werde vor Gericht eine Untersagung der 69 Milliarden Dollar schweren Übernahme beantragen, sagte eine mit dem Vorhaben vertraute Person am Montag 12. Juni. Microsoft würde mit dem Kauf wichtige Videospiele wie „Call of Duty„, „Overwatch“ oder „World of Warcraft“ übernehmen.

Die Europäische Union hatte dagegen Mitte Mai der Übernahme zugestimmt. Unter Auflagen dürfe Microsoft Activision Blizzard schlucken, teilte die EU-Wettbewerbsbehörde vor einem knappen Monat mit. Die Behörde bezeichneten die von Microsoft angebotenen langfristigen Lizenzverträge für Videospiele-Renner von Activision wie „Call of Duty“ als ausreichend. „Sie stellen eine erhebliche Verbesserung im Vergleich zur aktuellen Situation dar“, hieß es.

APA/Red.