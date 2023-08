UNIQA holt Mario Stadler

Er soll sowohl den Rollout des internationalen Markenauftritts vorantreiben als auch den Corporate Newsroom in Österreich weiter ausbauen. „Wir sehen Marke als ein strategisch wichtiges Führungsinstrument und einen wesentlichen Erfolgsfaktor für die positive Weiterentwicklung unserer Gruppe im Rahmen unseres Strategieprogramms. Gemeinsam mit unseren Teams in Österreich und den Ländern wird Mario Stadler für die Weiterentwicklung des Markenportfolios und der Kommunikationsaufgaben verantwortlich zeichnen“, so René Knapp, Vorstand für Human Resources, Marke und Nachhaltigkeit bei UNIQA Insurance Group AG, zur Personalentscheidung.

Stadler folgt damit Karin Reisinger nach, die sich seit 23 Jahren um die Marke UNIQA kümmert. So zeichnete sie im Rahmen des Strategieprogramms UNIQA 3.0 für die Fusion der beiden Bereiche Brand und Communications sowie den Aufbau des Medienhauses verantwortlich. Nun soll sie sich wieder auf ihre ursprünglichen Brand-Agenden konzentrieren.

Stadler startete seine Karriere als Brandmanager bei Unilever. Er führte den Markenauftritt von McDonald‘s in Österreich und kümmerte sich danach um die Marke Erste Bank und Sparkasse und Erste Group. So fiel etwa die Positionierung von George als modernstes Online-Banking in seinen Verantwortungsbereich.