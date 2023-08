Unerwarteter Kinoboom

In der Regel haben im Sommer die so genannten Sommer-Kinos Saison. Also Outdoor, zumeist Blockbuster aus den vergangenen Jahren oder Filme, die unter einem Thema stehen. Musik, etwa. Im Inneren der Kinosäle sieht es dagegen in der Regel eher übersichtlich aus. Wer sich nicht auf eine Urlaubsreise begibt, der genießt den milden Abend lieber draußen.

Doch dieser Sommer bildete eine Ausnahme. Konkreter: Die Woche vom 4. bis zum 10. August. Da bildeten sich an manchen heimischen Lichtspieltheatern sogar Schlangen vor der Kasse. Und erinnerten leise an die Hochzeiten des Kinos. Insgesamt stürmten in dieser Woche 543.758 Cineasten die heimischen Kinoräumlichkeiten. Damit ist es die erfolgreichste Woche seit 2011 und damit seit Beginn der Aufzeichnungen durch den WKÖ-Fachverband der Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe.

Die Ursache: Zwei Blockbuster, die vor kurzem auch im Alpenland starteten. Zum einen Barbie, der allein 155.238 Besucher anlockte. Zum anderen das Biopic Oppenheimer, in das 100.029 Besucher stürmten. Nicht zuletzt dürfte auch das in dieser Woche nicht gerade sommerliche Wetter dazu beigetragen haben, eher das Kino als den Gastgarten als abendliches Sommervergnügen in Betracht gezogen zu haben.

„Ich war zwar zuversichtlich, dass wir auch nach der Pandemie wieder an erfolgreiche Kinozeiten anschließen werden können, aber dass es so schnell geht, noch dazu im Hochsommer, sorgt sogar bei mir für Staunen. Ich habe nur selten erlebt, dass Besucher:innen bis zur Straße hinaus Schlange stehen und wir – leider – viele Kinofans auf einen anderen Termin vertrösten mussten. Denn in vielen heimischen Kinos hieß es über viele Tage ‚Sold out‘“, resümiert Christian Dörfler, Kino-Branchensprecher in der WKÖ. Dennoch betont er, dass die Branche trotz Rekord angeschlagen ist: „Bei aller Freude darf der momentane Erfolg aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Kinobetriebe nach wie vor mit schwierigen wirtschaftlichen Herausforderungen zu kämpfen haben. Um diese auch nachhaltig bewältigen zu können, ist die Politik gefordert, bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen“.

Die zweiterfolgreichste Woche des heimischen Kinos seit 2011 war übrigens jene zu Silvester 2015. Damals fanden 530.945 Besucher in die Kinos. In erster Linie verantwortlich dafür zeichnete Star Wars: Das Erwachen der Macht.