Ukraine tritt Cyber-Abwehrzentrum der NATO bei

Die Ukraine ist dem Cyber-Abwehrzentrum der NATO beigetreten. Wie das in der estnischen Hauptstadt Tallinn ansässige Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) des Militärbündnisses am Mittwoch mitteilte, nahm es gleichzeitig auch Irland, Island und Japan auf. Die ukrainische Botschafterin in Estland, Mariana Betsa, bezeichnete die Aufnahme ihres Landes als „bahnbrechendes Ereignis“ und „wichtigen Schritt auf dem Weg zum Beitritt der Ukraine zur NATO„.

„Wir sind besonders froh, dass die Ukraine jetzt dabei ist“, erklärte der estnische Verteidigungsminister Hanno Pevkur. Durch den Beitritt Kiews ergebe sich „die einmalige Gelegenheit, gleichzeitig einen Beitrag zur Verteidigung der Ukraine gegen Russlands brutalen Krieg zu leisten“ und auf dem „Cyber-Schlachtfeld“ zu lernen, um die „Cybersicherheit aller Mitglieder zu verbessern“.

Das NATO-Cyberabwehrzentrum CCDCOE wurde 2008 in Tallinn gegründet. Neben den derzeit 31 NATO-Mitgliedsstaaten gehören ihm acht weitere Länder an. In dem Zentrum arbeiten IT-Experten aus Europa und den USA daran, die Datennetzwerke des Verteidigungsbündnisses zu schützen.

APA/Red.