Über eine Millionen Teilnehmer

Der Startschuss für die ORF-Impflotterie war am 22.November 2021 und fiel im Rahmen von „Stöckl Live“. „Wer impft, gewinnt“ heißt es seither. Nur wenige Tage nach dem Auftakt scheint der nächste Meilenstein der Aktion erreicht: Der einmillionste Teilnehmer – ein 31-jähriger Mann aus dem Bundesland Salzburg -– hat sich angemeldet. Dies gab Alexander Wrabetz heute im Rahmen des „Ö3-Wecker“ bekannt. „Die überwältigende Resonanz auf unsere Aktion macht mich sehr stolz. Es ist eine große Freude, dass wir diesen historischen Meilenstein der Millionengrenze bereits nach so wenigen Tagen erreicht haben“, sagt der Generaldirektor.

So seien die Niederösterreich und Niederösterreicherinnen besonders teilnahmefreudig. 22 Prozent der Gesamtteilnahme ging von ihnen aus. Dicht gefolgt von den Wiener und Wienerinnen (18 Prozent). „Hitradio Ö3 stellt sich wie so viele ORF-Angebote in den Dienst der guten Sache und unterstützt tatkräftig die Impflotterie. Wir alle im ORF erachten es gerade jetzt als unsere gesellschaftspolitische Aufgabe, unaufgeregt, ausschließlich faktenbasiert und über alle möglichen gesellschaftlichen Gräben hinweg über Corona und die Impfung zu berichten“, erklärt Wrabetz.

Die Anmeldung für die Impflotterie ist noch bis zum 20. Dezember möglich: https://werimpftgewinnt.ORF.at

Unter den Teilnehmenden werden insgesamt knapp 1.000 wertvolle Preise verlost – unter anderem als Hauptpreis ein Fertighaus, zwei Elektro-Pkws, Kücheneinrichtungen und Smart-TV-Geräte. Die Gewinnerinnen und Gewinner der „Impflotterie Österreich“ werden am 24. Dezember – im Rahmen von „Licht ins Dunkel“– in ORF 2 bekanntgegeben.

PA/Red.