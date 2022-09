Uber untersucht Cyber-Sicherheitsvorfall

Wie der US-Konzern Uber am Freitag mitteilte, sei der Fahrdienstvermittler womöglich Opfer eines Cyberangriffs geworden. Uber gehe damit einer Meldung einer Netzwerkverletzung nach. Auch eine Untersuchung sei eingeleitet worden. Wegen des Vorfalls muss das Unternehmen mehrere interne Kommunikations- und Techniksysteme abschalten.

Laut der „New York Times“ hatte ein Uber-Sprecher am Vortag zufolge gesagt, dass sich ein Hacker Zugang zur Messaging-App Slack und anderen internen Systemen von Uber verschafft habe. „Wir stehen in Kontakt mit den Strafverfolgungsbehörden und werden hier zusätzliche Updates posten, sobald sie verfügbar sind“ , teilte Uber in einem Tweet mit. Der Fahrdienst habe seine Mitarbeiter angewiesen, Slack sowie andere interne Systeme vorerst nicht zu benutzen.

APA/ Red.