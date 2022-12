Uber Österreich legte 2022 kräftig zu

Der Taxianbieter Uber hat heuer in Österreich kräftig zugelegt. Das Geschäft in Graz konnte verfünffacht und in Salzburg verdoppelt werden, in Wien hat es ebenfalls ein Plus gegeben, teilte Uber heute mit. Die längste Fahrt 2022 ging vom Wiener Flughafen bis zum Botanischen Garten in Zürich – eine Strecke von mehr als 800 Kilometern. Insgesamt haben heuer Gäste aus rund 120 Ländern die Uber-App in Österreich genutzt.

Am beliebtesten war die App bei Touristen aus den USA, Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Der größte Fan hierzulande kommt aus Wien: Er hat heuer 867 Fahrten – im Durchschnitt also 2,4 pro Tag – mit Uber getätigt, rechnete Martin Essl, Chef von Uber Österreich, in einer Aussendung vor.

APA/Red.