Twitters Potenzial als Crowdsourcing-Plattform

Soziale Netzwerke können als Plattform genutzt werden, um Crowdsourcing zu betrieben. Crowdsourcing gilt dabei als schnelle und innovative Methode, um Ideen von diversen Teilnehmenden mit unterschiedlichem Hintergrund zu sammeln. In Anbetracht der Herausforderungen, die COVID-19 für die öffentliche Gesundheit darstellt, haben Forschende am Ludwig Boltzmann Institute Digital Health and Patient Safety die Nutzung von Twitter als Crowdsourcing-Plattform validiert, um ein Verständnis der öffentlichen Meinung über die effektivsten Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie zu erlangen. Die Ergebnisse wurden nun im Frontiers in Medicine veröffentlicht.

Die Studie wurde im Zeitraum vom 22. Dezember 2021 bis 4. Februar 2022 durchgeführt. Auf Twitter stellten die Autorinnen und Autoren die Frage „Wie kann die COVID-19-Pandemie schneller beendet werden?“ und forderten die Lesenden zusätzlich dazu auf, Maßnahmen zu kommentieren, die besonders wirksam sein könnten. Die genannten Ideen wurden gesammelt und in zwei Gruppen eingeteilt: persönliche und institutionelle Maßnahmen. Darüber hinaus wurde eine Umfrage durchgeführt, welche der beiden Maßnahmengruppen als entscheidend erachtet wurde.

Die Kampagne ergab 17 vorgeschlagene Maßnahmen, die insgesamt 1727 Befürwortungen (Kommentare, Retweets und Likes) erhielten. Die drei meist unterstützen Maßnahmen waren: 1. Zugänglichkeit und Gerechtigkeit im Gesundheitswesen (191); 2. Impfstoffportfolio und optimierte Immunisierungsstrategien (189); 3. Vertrauen in Experten und Einhaltung empfohlener Maßnahmen (167). Daneben wurden auch unkonventionellere Ideen vorgeschlagen, wie etwa die Einrichtung von Muttermilchbanken für geimpfte Milch oder die Entwicklung von Impfstoffen in Aerosolform. Die Zusatzumfrage ergab 325 Stimmen, wobei 58 Prozent die Bedeutung von persönlicher als auch institutioneller Maßnahmen unterstützten. „Wir waren von der Bandbreite der erhaltenen Ideen überrascht, Twitter erweist sich als ein extrem leistungsfähiges Instrument für schnelles Crowdsourcing in großem internationalem Maßstab“, so Dr. Atanas G. Atanasov, der Leiter der Studie.

PA/ Red.