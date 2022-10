TV-Marktanteile September: Sport bringt’s

Jede Regel hat aber auch ihre Ausnahme. Und die heißt diesmal Puls 4. Denn der verlor in der Zielgruppe der 12- bis 49jährigen doch etwas an Boden und fuhr diesmal einen Marktanteil von 4,7 Prozent ein. Im September 2021 waren es noch 6 Prozent. In der Zielgruppe ist der Sender allerdings nach wie vor der Stärkste unter den Privaten. Dazu trägt nicht zuletzt die National Football League bei, die bis zu 9,6 Prozent Marktanteil zählt.

Knapp dahinter reiht sich ATV mit 4,6 Prozent ein. Kann damit praktisch die Vorjahreshöhe halten. Man setzt dabei auf Bewährtes, wie Bauer sucht Frau, Pfusch am Bau oder Mein Recht.

Servus TV geht in dieser Zielgruppe mit 3,3 Prozent ins Ziel. Liegt damit ebenfalls ganz nah im Bereich des Vorjahres. Hier war es vor allem das Champions League Spiel FC Salzburg gegen FC Chelsea, das in der jungen Zielgruppe 20,9 Prozent anschrieb. Aber auch der MotoGP mit dem Großen Preis von Japan kam auf 20,2 Prozent.

ATV 2 kommt mit seinen Filmklassikern auf 1,4 Prozent.

Nimmt man die Zuschauer ab 12, so dominiert Servus TV mit 4 Prozent Marktanteil das Privat-Geschehen. ATV kommt auf 3,2 Prozent, Puls 4 auf 2,8 Prozent. ATV 2 schreibt 1,1 Prozent an.

ORF: Schließt ans Vorjahr an

Der Öffentlich-Rechtliche kann seine Flughöhe fast halten und kommt im September 2022 auf 33,2 Prozent Marktanteil gegenüber 33,6 Prozent Marktanteil im Vergleichszeitraum des Vorjahres. ORF 2 liegt mit 22,7 Prozent leicht über 2021, ORF 1 mit 7,5 Prozent leicht darunter. Insgesamt war es laut ORF der zweitbeste September seit 2015. In der Kernzone von 17:00 Uhr bis 23:00 Uhr erreichte die ORF-Senderflotte einen Marktanteil von 39,8 Prozent gegenüber 40,6 Prozent im Vorjahr.

Und auch im Öffentlich-Rechtlichen fuhr man mit Sport hohe Quoten ein. Etwa mit dem GP von Italien, der auf 49 Prozent Marktanteil kam. Aber auch Sendungen wie Liebesg’schichten und Heiratssachen punkteten mit 34 Prozent Marktanteil.

Nachrichtensender: Es wird enger

Klar voran allerdings immer noch oe24.tv mit einem Marktanteil von 1,2 Prozent in der Zielgruppe 12+. Langsam kommt Puls 24 allerdings näher, der sich auf 0,7 Prozent Marktanteil in der Gesamtbevölkerung ab 12 Jahren heranpirscht.