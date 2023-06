Tursky pocht weiter auf internationale Regulierung von KI

Der für Digitalisierung zuständige Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) ist dieser Tage in Singapur beim Asia Tech Summit gewesen. Dort war „ein großer Durst nach einer internationalen Regulierung von KI spürbar“. „Für Unternehmen sind klare Regeln und Vorgaben wichtig um Rechtssicherheit zu haben“, so Tursky. Einmal mehr sprach er sich daher für eine rasche Umsetzung einer KI-Behörde aus. Auf EU-Ebene werde er sich weiter stark für den AI-Act einsetzen.

„Es bringt keinem Entwickler etwas, wenn er eine geniale digitale Lösung mithilfe von KI entwickelt, die dann kurz danach verboten wird“, so Tursky. „Für den Konsumenten – also beinahe jeden Menschen dieser Welt – gibt es Transparenz und bietet Schutz seiner Privatsphäre und seiner persönlichen Daten.“

Es brauche eine international „koordinierte Herangehensweise an die KI-Governance zu gewährleisten“, dazu war auch der Austausch in Singapur gut, so der heimische Politiker der dort etwa den in Deutschland zuständigen Staatssekretär für Digitalisierung, Stefan Schnorr, traf: „Die Gespräche haben meinen Vorsatz nur bestätigt: KI-Regulierung muss lieber heute als morgen geschehen.“

APA/Red.