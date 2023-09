Tubi integriert ChatGPT für bessere Navigation

Tubi, einer der größten Streaming-Anbieter in den USA, möchte seinen Kunden neue Wege eröffnen, um durch sein riesiges Angebot an Filmen und Serien zu navigieren. Hierfür hat sich die Plattform, die sich seit 2020 im Besitz der Fox Corporation befindet, kurzerhand mit dem KI-Tool ChatGPT von OpenAI zusammengetan. Ergebnis der Partnerschaft ist eine Technologie namens „Rabbit AI“, die auf ChatGPT-4 basiert und Nutzern neben der normalen Keyword-Suche auch das Fragenstellen erlaubt, um bestmögliche Empfehlungen zu erhalten.

Einzigartige Content-Vorschläge

„Einer von fünf Steamern schaut sich viele Episoden der gleichen Serie am Stück hintereinander an, weil es bequemer und einfacher ist, als nach einer anderen Show zu suchen“, zitiert das Branchenportal „The Hollywood Reporter“ Blake Bassett, Senior Director of Product bei Tubi. Weil das eigene Angebot so riesig und inhaltlich breit gefächert sei, wolle man verstärkt auf Personalisierung und maschinelles Lernen setzen, um Zusehern einzigartige Vorschläge für Content präsentieren zu können, die spezifisch auf bestimmte Situationen und Vorlieben zugeschnitten sind. „Mit Rabbit AI wird das Entdecken neuer Inhalte einfacher und lustiger“, ist Bassett überzeugt.

Dem Senior Director der Plattform zufolge ist die Kooperation mit einer Künstlichen Intelligenz (KI) wie ChatGPT bislang einzigartig im Streaming-Sektor. „Unsere Technologie, die von ChatGPT-4 befeuert wird, ermöglicht es unseren Kunden, weit über eine simple Suche mit Keywörtern hinauszugehen. Sie können der KI ganz normale Fragen stellen, genauso wie Sie das auch bei einem Freund tun würden“, erläutert Bassett.

Im Moment noch Beta-Testversion

Laut eigenen Angaben ist ChatGPT auf Tubi eine konsequente Ergänzung bereits bestehender Features aus dem Bereich des Content-Delivery-Managements. Dazu gehört etwa, dass User ihre Lieblingsfilme und -serien unter „My List“ individuell abspeichern und einzelne Titel liken oder disliken können. Dank Rabbit AI können Kunden nun aber zum Beispiel auch Suchanfragen wie „Haifilme, die mich zum Lachen bringen“ eingeben und erhalten dann entsprechend relevante Ergebnisse wie „Sharknado“ oder „Sharkula“. Derzeit läuft Rabbit AI allerdings noch als Beta-Testversion auf der iOS-App des Unternehmens. Wann das Tool endgültig ausgerollt wird, steht noch nicht fest.

PTE/Red.