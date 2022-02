„Truth Social“ gelauncht

Im Oktober 2021 war bekannt geworden, dass Trump ein neues Medienunternehmen gründet. Seine eigene Social-Media-Plattform startete bald darauf als Testversion. In einem Statement der Trump Media & Technology Group (TMTG) hieß es Medienberichten zufolge, die Mission des Unternehmens sei es, sich gegen die „Big Tech“-Unternehmen des Silicon Valley zu wehren. „Time for some Truth!“ postete Donald Trumps Sohn vermeintlich folgerichtig am 15. Februar 2022 auf Twitter. Dazu präsentierte er Donald Trumps ersten Post auf „Truth Social“. Der 75-jährige Unternehmer, der von 2017 bis 2021 US-Präsident war, schrieb in dem Beitrag: „Macht euch bereit! Bald gibt es ein Wiedersehen mit eurem Lieblingspräsidenten“.

Reges Interesse

Schon im Vorfeld war das Interesse an Truth Social groß. Aufgrund hoher Nachfrage wurden zahlreiche Personen vorerst für ihre Anmeldung auf eine Warteliste gesetzt. Eine allzu große Anhängerschaft zu erreichen, konnte bislang aber keiner alternativen Plattform so richtig gelingen. Neben Truth Social fallen unter solche auch Gettr, Parler und Rumble. Den Anbietern ist gemein, dass sie sich als Verfechter der freien Meinungsäußerung darstellen und damit Nutzer anziehen wollen, die es angesichts eines verstärkten Vorgehens gegen Hassrede und Falschinformationen bei den großen Technologieriesen schwerhaben. RED.