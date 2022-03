tipp3 wird jünger

Der Wettanbieter setzt auch in diesem Jahr seine Hier tippt Österreich-Kampagne fort. Doch diesmal will man einen Schwerpunkt im digitalen Bereich setzen, um auch die jüngere Zielgruppe zu erreichen. Wien Nord Serviceplan baute so auf den bestehenden Spot auf. Und setzte noch ein paar Szenen auf, die den österreichischen Schmäh und die Nähe zum ÖFB auch jugendlicheren Fans zugänglich machen soll. Dabei vergaß man auch nicht, den Spot mit einer schwungvolleren, moderneren Musik zu unterlegen.

Aber nicht nur den digitalen Sujets, auch den Werbemitteln in allen anderen Kanälen wurde ein neuer Anstrich verpasst. „Die Hier tippt Österreich-Kampagne aus dem Vorjahr hat die perfekte Grundlage für unsere Weiterentwicklung gebildet. Mit dem neuen Auftritt wollen wir als online Sportwetten Anbieter wahrgenommen werden, der wir bereits sind. Dabei bleiben unsere Nähe zum ÖFB-Nationalteam und die Vorliebe für den österreichischen Schmäh weiterhin essenzielle Eckpfeiler unserer Kommunikation“, so Bernadette Schwentner, Head of Marketing & Communication tipp3.

Credits:

Kunde: tipp3

Geschäftsführer: Mag. Philip Newald

Head of Marketing & Communication: Mag. Bernadette Schwentner

Senior Product & Brandmanager: Mag. Frank Hoffmann

Agentur: Wien Nord Serviceplan