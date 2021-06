TikTok zieht Werbewirtschaft an

49 Prozent der TikTok-Nutzer in den USA haben bereits ein Produkt oder eine Dienstleistung einer Marke gekauft, die auf der Plattform beworben oder bewertet wurde. Das zeige eine Umfrage von Adweek, einer US-Fachzeitschrift für Werbung und Marketing. Demnach haben bereits einige Unternehmen in TikTok-Kampagnen investiert und bei anderen stehe es wohl noch in Planung.

Beliebt bei der Jugend

Der Erhebung nach zählen vor allem junge Leute im Alter von neun bis 24 Jahren (Generation Z) zu den eifrigsten Nutzern von TikTok. Von diesen gaben 71 Prozent an, ein Konto eingerichtet zu haben. TikTok, das vom chinesischen Unternehmen ByteDance betrieben wird, rangiert trotzdem noch weit hinter Facebook.

60 Prozent der Millennials (30 bis 40 Jahre alt) gaben an, dass sie etwas von einer Marke gekauft haben, das auf diesem Portal beworben oder bewertet worden ist. Bei den 40- bis 50-Jährigen (Generation X) waren es 48 Prozent, während die Babyboomer sich nur zu 27 Prozent dazu bekannten.

PA/Red.