TikTok unterstützt aufstrebende Musiker

Der Kurzvideodienst TikTok möchte aufstrebende Musiker mit seinem neuen „Artist Impact Program“ unterstützen. Im Rahmen der Initiative wird es bislang noch eher unbekannten Künstlern nicht nur möglich sein, ihre eigenen Kompositionen als Teil der plattforminternen Commercial Music Library (CML) anzubieten und zu bewerben. Sie sollen dadurch auch eine bessere Chance haben, mehr Einnahmen zu erzielen, indem sie Werbepartner und Unternehmen als neue Kunden finden, die ihre Werke für ihre eigenen Videoproduktionen verwenden möchten.

„Bestandteil der TikTok-Experience“

„Musik ist ein zentraler Bestandteil der TikTok-Experience und spielt eine integrale Rolle für die Kreativität und die Fähigkeit unserer Community, kulturelle Momente zu entfachen“, heißt es. Rund 88 Prozent der eigenen Nutzerschaft würden das ganz genauso sehen. Weitere 68 Prozent würden zudem angeben, dass sie sich eine Marke oder einen Werbe-Clip viel besser merken können, wenn sie einen Song als musikalische Untermalung im Video verwenden, den sie selbst gerne hören.

„Um Unternehmen aller Größen zu erleichtern, diese Macht von Sound für sich zu nutzen, haben wir die CML eingeführt – eine rechtlich geklärte globale Musiksammlung, mit der Marken den passenden Soundtrack für ihren Content auf TikTok finden können“, erklärt der Seitenbetreiber. Derzeit seien darin bereits über eine Mio. Songs und Sounds enthalten. „Um dieses Angebot zu erweitern, stellen wir nun das Artist Impact Program vor. Es ermöglicht es den Künstlern, ihre Musik auf TikTok zu Geld zu machen und eröffnet ihnen neue Möglichkeiten, in den Märkten rund um die Welt entdeckt zu werden.“

Song „Gaslight“ von INJI als Modell

Dass sich die Veröffentlichung von Musik auf TikTok gerade für noch eher unbekannte Künstler überaus positiv auf deren Bekanntheitsgrad und wirtschaftlichen Erfolg auswirken kann, zeigt das Beispiel der in der Türkei geborenen Musikerin INJI. Sie hat im April 2022 ihren Song „Gaslight“ in der CML online gestellt, der daraufhin von zahlreichen Marken in ihren Werbekampagnen eingesetzt wurde. Innerhalb von nur drei Monaten erklomm der Titel die Spitze der internen Top-Playlist, nach einem Jahr wurden 14 Mrd. Views registriert. „Das hat INJI nicht nur zu Weltruhm, sondern auch zu einem konsistenten Einkommen verholfen“, betont man bei TikTok.

PTE/Red.