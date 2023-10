Tiktok Unternehmensbewertung niedriger als im Vorjahr

Der chinesische TikTok-Eigentümer Bytedance bewertete laut einem Bericht in „The Infornation“ sein Geschäft mit 223,5 Milliarden Dollar (in Euro umgerechnet 283,18 Mio) um etwa 26 Prozent niedriger als 2022. Erhoben wurde dies im Zuge eines geplanten Aktienrückkaufs von US-Mitarbeitern im Wert von über 300Millionen Dollar. Obwohl das Unternehmen zu den weltweit wertvollsten Start-ups zählt, wirkt sich das Nutzungsverbot der Kurzvideoplattform auf Diensthandys aus, welches von immer mehr Behörden für ihre Mitarbeiter durchgesetzt wird. „Wall Street Journal“ vermeldet indes einen Betriebsgewinn von etwas unter 6 Milliarden Dollar, was 200% des Vorjahresgewinns entspricht.

APA/Red.