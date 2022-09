TikTok-Mutter will Firmenanteile für 3 Mrd. Dollar zurückkaufen

Der chinesische TikTok-Eigner ByteDance will bis zu 3 Mrd. Dollar (3 Mrd. Euro) für den Rückkauf von Anteilen ausgeben. Der Wert des ungelisteten Unternehmens belaufe sich dabei auf rund 300 Mrd. Dollar, teilte ByteDance in einem Memo an die Investoren am Freitag mit. Damit ist ByteDance den Analysten von CB Insights zufolge eines der wertvollsten Privatunternehmen der Welt.

Der geplante Rückkauf von Anteilen ziele hauptsächlich auf eine Verbesserung der Liquiditätspositionen einiger Anteilseigner ab, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Der Vorstand von ByteDance werde den Anteilseignern zum Monatsende ein Angebot von 176,9 Dollar je Papier unterbreiten und plane, den Rückkauf in den nächsten zwei bis drei Monaten vorzunehmen.

APA/Red.