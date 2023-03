TikTok immer beliebter als Einkaufsplattform

Laut Umfrage des Datenanalyse- und Beratungsunternehmens GlobalData ist TikTok mit 38 Prozent das beliebteste Social-Media-Portal für Online-Shopping. Dahinter folgen YouTube mit 27 Prozent, Pinterest mit 22 Prozent, Instagram mit sieben Prozent und Snapchat mit 6 Prozent. Die dazu befragten Influencer sind überzeugt, dass das Shopping-Angebot der Plattform auch in Zukunft noch weiterwachsen wird.

Shop bringt Aufschwung

Laut Smitarani Tripathy, Social-Media-Analyst bei GlobalData führt TikTok „schnell neue Funktionen ein, um das Einkaufserlebnis zu verbessern und sich einen Vorteil gegenüber anderen sozialen Kanälen zu verschaffen“. Eine solche Funktion ist der integrierte Marktplatz, welcher den Shopping-Siegeszug der Plattform teilweise erklären kann. Der Marktplatz ging erst im November 2022 in den USA online. Gleichzeitig kündigte Instagram an die eigene Shopping-Integration zurückzufahren, was TikTok zusätzlich Rückenwind verschafft.

Die Zukunft des Einzelhandels

Für TikTok-Nutzer bietet der Marktplatz praktische Features wie personalisierte Shopping-Empfehlungen, Bestellverfolgung und Bewertungen von anderen Kunden. Besonders ist auch die Möglichkeit Gutschein-Codes einzulösen, die zuvor von TikTok-Influencern in einem Livestream oder einem Video geteilt wurden. Mit der Mischung aus unterhaltsamen Video-Inhalten und einem einfach verwendbaren Shop konnte TikTok gerade während der COVID-19-Pandemie punkten. Analysten sehen auch in den kommenden Jahren kein Ende fürs Wachstum von Social-Media-Portalen als Einzelhandelskanal.

PTE/Red.