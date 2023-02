The Skills Group unter dem Dach von Team Farner

Nach der Kobza Media Group ist The Skills Group die zweite Agenturgruppe in Österreich, die damit zu Team Farner mit Sitz in der Schweiz stößt. Als Teil des Deals beteiligen sich die bisherigen Skills-Eigentümer Jürgen Gangoly, Stefan Sengl, Jörg Wollmann und Helmut Stögerer an der Farner International AG. Sie sollen den Auf- und Ausbau der Agentur-Gruppe mitgestalten und zusätzlich wie bisher Skills in Österreich managen. Gangoly soll außerdem die Farner Academy aufbauen und deren Leitung in Zukunft übernehmen.

Skills Group, datenwerk und All Channels Communication sollen als eigenständige Marken und Unternehmen weitergeführt werden. Die Agenturen werden künftig Team Farner als Markenzusatz führen.

„Der Zusammenschluss unserer Agenturen im Team Farner ist ein bedeutender Schritt in der langjährigen Erfolgsgeschichte von Skills. Durch die enge Zusammenarbeit mit anderen Spitzenagenturen und Management-Beratungen aus ganz Europa werden unsere Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen profitieren“, kommentiert Gangoly den Schritt.