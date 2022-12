„The King of Wörthersee“ feiert seinen 50. Geburtstag

Wer an traumhafte Luxus-Immobilien am Wasser denkt, denkt in Österreich vermutlich als erstes an den Wörthersee. Das Business mit den Wohnobjekten dort ist hart. Dennoch hat es Elvis Nake nicht nur geschafft, sich in der Branche einen Namen zu machen – als Gründer von Luxury Living gilt er in seinen Kreisen als der „King“ vom Wörthersee. Und dieser zelebrierte nun seinen runden Geburtstag mit einer Feier, die ebenso pompös war wie sie Objekte, die er an seine Kunden vermittelt. Im Beisein von zahlreichen Freunden und Prominenten läutete er – wenn auch mit etwas Verspätung – seine 50er im „Mario’s“ in Velden ein.

Eine besondere Überraschung wurde Nake von Alex Song überreicht: Eine Leinwand mit einer Karikatur des Immobilien-Moguls, gekrönt und mit einer Goldkette um den Hals, begleitet vom Titel „The King of Wörthersee“ sowie dem Schriftzug „Forever Young“.

Unter den Gästen fanden sich zahlreiche Prominente, wie etwa Schauspieler und Regisseur Otto Retzer, der einst als Gastarbeiter Josip in „Ein Schloß am Wörthersee“ den Durchbruch schaffte, mit seiner Frau Shirley.

ExtraDienst wünscht dem „King of Wörthersee“ nachträglich alles Gute und viel Erfolg im weiteren Privat- und Berufsleben!