Telekom Austria – Raiffeisen bestätigt Kaufempfehlung „Buy“

Die Analysten von Raiffeisen Research haben ihre Kaufempfehlung „Buy“ für die Aktien der heimischen Telekom Austria (TKA) bestätigt. Auch das Kursziel von 10,0 Euro wurde vom zuständigen Experten Jakub Krawczyk unverändert belassen. Zum Vergleich: Am Donnerstagnachmittag notierten die TKA-Aktien um 0,7 Prozent im Plus bei 7,65 Euro.

Die Aktie sei vor der am morgigen Freitag anstehenden Erstnotierung des ausgegliederten Funkturmgeschäfts im neuem Unternehmen EuroTeleSites attraktiv bewertet. „Wir gehen davon aus, dass die Ausgliederung eine stärkere Fokussierung auf wertschöpfende Aktivitäten ermöglicht und halten somit eine Beschleunigung der Geschäftsdynamik für möglich“, erklärt Krawczyk in der am Mittwoch vorgelegten Studie.

Analysierendes Institut Raiffeisen Research

