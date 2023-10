Teens erhalten 240 App-Notifications am Tag

An einem typischen Tag erhalten Teenager auf ihrem Smartphone rund 240 App-Benachrichtigungen. Ein Viertel dieser Nachrichten kommt während der Zeit in der Schule und weitere fünf Prozent in der Nacht. Durchschnittlich verbringen Jugendliche pro Tag fast 4,5 Stunden am Handy. Dabei reicht die individuelle Nutzung von wenigen Minuten bis zu mehr als 16 Stunden, zeigt eine Studie der University of Michigan Health, des C.S. Mott Children’s Hospital und von Common Sense.

Social-Media-Apps vorne

Die Untersuchung basiert auf den Daten eines Samples von 203 Kindern im Alter von elf bis zwölf Jahren sowie Teenagern zwischen 13 und 17 Jahren, die über ein eigenes Handy verfügen. Diese Daten wurden mit den eigenen Einblicken der jungen Menschen kombiniert, die sie ihm Rahmen des „Common Sense Youth Advisory Council“ gewonnen hatten. Laut der leitenden Wissenschaftlerin Jenny Radesky leben die Kinder und Jugendlichen seit rund 15 Jahren mit dem Handy, das für sie aus einer Vielzahl von Gründen längst zum ständigen Begleiter geworden ist.

Die Nutzung von Handys während der Schulzeit ist laut der Expertin verbreitet und entsprechende Regelungen uneinheitlich. Fast alle Teilnehmer nutzen ihr Handy an einem Schultag mindestens einmal und für eine durchschnittliche Dauer von 40 Minuten. Insgesamt wurden 1.644 verschiedene Apps während der Woche genutzt, in der die Handys von den Forschern überwacht wurden. Am meisten verbreitet sind Social-Media-Apps, die jeden Tag auch am längsten genutzt werden. Auf sie entfallen rund 42 Prozent der Handy-Nutzung. YouTube erreicht einen Anteil von 19 Prozent.

Dabei handelt es sich um YouTube, YouTube Kids, and YouTube TV. Mobile Gaming mit elf Prozent steht an letzter Stelle. TikTok und YouTube verfügen über die höchste Anzahl an Usern, die mehrere Stunden pro Tag diese Apps verwenden. 64 Prozent verbringen mehr als eine Stunde pro Tag mit TikTok. Bei YouTube liegt dieser Wert bei 41 Prozent. Nur wenige Minuten pro Tag verbringen die Studienteilnehmer jedoch mit Fotografie- und Kamera-Apps, Telefonanrufen und Musik.

Rating einfach umgangen

Von den 85 Teilnehmern unter 13 Jahren haben 68 Prozent Social-Media-Apps genutzt, die eigentlich eine Freigabe ab 13 Jahren haben. Alle verwendeten zumindest eine App, die für Teenager oder höher eingestuft war. Die Top 3 bei den Kindern zwischen elf und zwölf Jahren waren TikTok, Snapchat und die Gaming-Plattform Discord. Fast die Hälfte aller Teilnehmer nutzten Apps mit einem Rating für „mature“ (17+) oder „adult only“ (18+). Dabei handelte es sich um Pornhub, Fantasy Sport und Apps für Wetten („Yahoo Fantasy Sports & Daily“, „Sleeper Fantasy Football“), Telegram, Reddit, Casino-Games oder gewalttätige Spiele.

Mehr als die Hälfte der Befragten nutzten ihr Handy an den Abenden vor Schultagen – zum Musikhören, Entspannen oder Einschlafen. Manche der jungen Menschen gaben allerdings auch an, dass ihre Tage so ausgelastet sind, dass Zeit beim Zubettgehen die einzige ist, in der sie sich mit dem Handy entspannen könnten. Dadurch verringert sich auch die Zeit, die sie schlafend verbringen. Laut Radesky sagen die Jugendlichen selbst, dass Grenzen für die Nutzung am Abend am besten eingehalten werden können, wenn sie das Handy erst gar nicht mit in ihr Zimmer nehmen.

PTE/Red.