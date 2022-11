Team Farner übernimmt Kobza Media Group

Die Kobza Media Group mit ihren Tochterunternehmen KTHE, alpha-z, massgeschneidert, diego5 und Darwin’s Lab schlüpft unter das Dach einer neuen europäischen Agenturallianz unter dem Namen Team Farner. Unter diesem Label sollen Kommunikationshäuser aus europäischen Ländern „zu einer gemeinsamen Familie“ werden, wie es in einer Aussendung heißt.

In Österreich übernimmt die Farner International AG die Kobza Media Group zur Gänze. Vorausgesetzt, die Wettbewerbsbehörde genehmigt den Zusammenschluss. Dafür beteiligen sich Rudi Kobza und Nikolaus Pelinka an Farner International. Sie bleiben zudem Geschäftsführer der Kobza Media Group. „Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder nach einer Strategie für verstärkte Internationalisierung unserer Angebote gesucht, ohne unsere nationale Identität aufzugeben. Mit Farner International haben wir einen Partner gefunden, der das Angebot für unsere Kundinnen und Kunden in Österreich international erweitert, ohne dass wir Teil eines anonymen Agenturnetzwerks werden müssen. Durch das Partner-Modell werden wir Teil einer eigentümergeführten Allianz von Kommunikationsunternehmern“, erläutern Rudi Kobza und Nikolaus Pelinka ihre Überlegungen zu diesem Schritt.

Farner International AG unter der Marke Team Farner entstand 2021 aus einer Partnerschaft zwischen der Schweizer Farner Consulting AG und dem Private Equity Fonds Waterland. Ziel sei es, „einen führenden Kommunikationsanbieter neuen Typs in Europa zu etablieren“, dabei wird auf Partnerschaft mit Kommunikationsunternehmern in europäischen Ländern gesetzt.