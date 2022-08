Taylor Swift als große Abräumerin bei MTV Video Music Awards

Am gestrigen Sonntagabend (Ortszeit) gingen die MTV Video Music Awards im US-Bundesstaat New Jersey über die Bühne. Eine Künstlerin geht dabei als große Siegerin hervor: Die Pop-Sängerin Taylor Swift. So heimste die 32-jährige mit ihrem Song „All Too Well (Taylor’s Version)“ den begehrten Preis für das „Video des Jahres“ ein. Zudem gewann sie für das Lied die Auszeichnungen in den Kategorien „Beste Regie“ und „Bestes Langspiel-Musikvideo“. Im Zuge der Dankesrede auf der Bühne des Prudential Centers in Newark verkündete sie dann – ganz zur Freude ihrer Fans – die Veröffentlichung ihres nächsten Albums, das bereits im Oktober erscheinen soll.

Ebenfalls heiß begehrt an diesem Abend war der Ehrenpreis „Michael Jackson Video Vanguard Award“, der in Erinnerung an den Musikvideo-Vorreiter Michael Jackson verliehen wird. Über diesen durfte sich Rapperin Nicki Minaj freuen.

Weitere Trophäen gingen an Billie Eilish, die mit „Happier Than Ever“ den „Song des Jahres“ schrieb, sowie an Harry Styles für „Harry’s House“ als „Album des Jahres“. Auch Måneskin, Bad Bunny, Dove Cameron, Lizzo, Jack Harlow und Lil Nas X durften sich über Siege freuen – die beiden letzteren sogar mehrfach.

Das Voting für die VMA-Preise, die seit 1984 verliehen werden, fand online statt. Der „Moonman“, wie der Award auch genannt wird, stellt einen kleinen Astronauten dar, der eine MTV-Flagge in der Hand hält.

