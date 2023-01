„Study Hall“: YouTube schickt User an die Uni

Googles Videoplattform YouTube möchte mehr Menschen dazu verhelfen, einen höheren Bildungsweg einzuschlagen. Hierfür hat das Unternehmen nun gemeinsam mit der Arizona State University(ASU) und dem YouTube-Kanal „Crash Course„ eine neue Initiative namens „Study Hall„ ins Leben gerufen. Ziel der Aktion ist es, mithilfe spezieller Einführungsvideos und Online-Kursen einen leichten und kostengünstigen Zugang zu Universitäten zu eröffnen.

„Direkt zu universitärer Bildung“

„Eines der vielen Dinge, die das Lernen auf YouTube so besonders machen, ist die Tatsache, dass die User es lieben. Jeden Tag entscheiden sich Menschen rund um den Globus, Zeit auf der Plattform zu verbringen, um zu lernen, wie sie ihr Leben verbessern können“, erklärt Katie Kurtz, Managing Director und Global Head of Learning beim Videoportal, auf dem Unternehmensblog. Mit Study Hall wolle man die Lernwilligen dieser Welt jetzt noch mehr motivieren und es ihnen deutlich erleichtern, einen „direkten Weg zu universitärer Bildung“ einzuschlagen.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat man sich mit Experten der ASU und des Bildungskanals Crash Course zusammengetan und einen ganz neuen Ansatz entwickelt. Dieser entmystifiziere den auf den ersten Blick oft kompliziert und abschreckend wirkenden Einstieg in die Welt der Hochschulen und reiße etwaige Zugangshürden ein. „Eine postsekundäre Bildung ist schließlich ein Treiber für wirtschaftliche und soziale Mobilität. Trotzdem ist der Weg zu einer höheren Bildung oft mit hohen Barrieren und Kosten verbunden. Genau das hoffen wir zu ändern“, so Kurtz.

Anmeldung ab sofort möglich

Laut eigenen Angaben können sich Interessierte im Zuge von Study Hall ab sofort für vier verschiedene „College Foundations“-Kurse anmelden, die dann am 7. März dieses Jahres starten sollen. „Dieses Paket umfasst die meisten Kurse, die im ersten Jahr an vielen höheren Bildungsinstitutionen abgehalten werden. Entwickelt und gehalten werden sie von denselben Leuten, die am ASU-Campus forschen und lehren“, heißt es in der Ankündigung.

Bis Januar 2025 soll das Angebot dann auf zwölf verfügbare Kurseinheiten ausgebaut werden. „Damit bekommen Studenten die Chance, ein ganzes erstes Jahr auf einer Universität zu schaffen – und das zu einer Zeit und an einem Ort, den sie selbst bestimmen können“, so YouTube. Die Kurse selbst können kostenlos angesehen werden. Wer die durch einen Kursabschluss verdienten Punkte in echte Uni-Credits umwechseln möchte, muss dafür allerdings 400 Dollar (rund 368 Euro) pro Kurs bezahlen.

PTE/Red.