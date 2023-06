stroblbinder feiert das erste Jahr

Rund 300 Gäste fanden ins neue Office-Space im Linzer Hafenviertel. Dort gab es nicht nur den Geburtstag, sondern auch die Präsentation des Agenturbuches New Waves. New Vibes zu feiern. Als Highlight des Abends performte die Indie-Rock Formation Cari Cari beim Privatkonzert in den neuen Agenturräumlichkeiten. Das 3-stöckige Office-Space mit Blick auf den Linzer Pöstlingberg wurde bei der Gelegenheit eingeweiht. Dazu wurden feinste japanische Köstlichkeiten von Mochi Wien kredenzt.

„Unser hybrides Agenturmodell funktioniert“, zeigt sich stroblbinder Co-Gründer und CEO Lukas Binder optimistisch für die Zukunft. „Bereits im ersten Jahr haben wir Klienten und Etats wie Intersport, Hofer Reisen, Hakuma, Resch&Frisch, Firmenradl.at, C Bergmann, Haus der Barmherzigkeit und die NÖ Werbung gewinnen können“.

„Wir arbeiten neben unserem fixen Stammteam mit den besten Kreativen im Land. Die Teams werden je nach Anforderung zusammengestellt. So können wir den gesamten Kommunikationsbogen professionell abdecken“, so Co-Founder Clemens Strobl zur Strategie der Agentur.

Mit den Beiden feierten unter anderem Eddie Altendorfer (Netzwerkgruppe), Stefan Brunnhofer (Galerist), Sarah Deckenbacher (Vorsitzende BRAVEAURORA), Maria Hämmerle (Marketingleitung Haus der Barmherzigkeit), Katharina Hofer (JKU – Internationales Marketing), Mario Hummer (Marcona CEO), Johannes Kastenhuber (Marketingleitung Intersport), Alois Lachinger (Marketingleitung Backaldrin), Klaus Luger (Bürgermeister der Landeshauptstadt Linz), Ilan Molcho (CEO Neni Group), Franz Messeritsch (GF Messeritsch Weinhandel Wien), Rainer Pariasek (ORF Sportmoderator), Klaus Pippig (Pippig United Optics), Roman Rafreider (ORF Redakteur Zeit im Bild), Elke Riemenschneider (Riemenschneider Feinkost), Jakob Schmied (Eigentümer Beerenberg), Wolfgang Steiner (GF Steiner Entsorgungsbetriebe) sowie Gerhard Struger (GM Fairmont Prag).