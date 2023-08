Staatspreis PR: Einreichphase gestartet

Wer seine Einreichungsunterlagen bis zum 10. September abschickt, der kann noch von der Early Bird-Phase profitieren und sich ein paar Euros sparen. Eingereicht werden können Projekte, die zum überwiegenden Teil zwischen 1. Jänner 2022 und 30. Juni 2023 umgesetzt wurden.

Einige Änderungen stehen auch bei den Einreichkategorien an. So wurden etwa seperate Kategorien für die Bereiche Interne Kommunikation und Employer Branding geschaffen. Ebenso für die Bereiche CSR-Kommunikation und Diversity, Equity & Inclusion. „Aus diesen beiden Bereichen erhielten wir in den vergangenen Jahren kontinuierlich die meisten Einreichungen. Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung und der anhaltenden Relevanz beider Themenfelder gehen wir von einer weiteren Steigerung aus“, so Stefan Grampelhuber, Generalsekretär des PRVA, zur Änderung.

Insgesamt stehen sechs Kategorien zur Verfügung: Corporate Communication, Produkt- und Service-PR; Corporate Social Responsibility – Kommunikation (CSR); Diversity, Equity & Inclusion – Kommunikation (DEI); Interne Kommunikation; Employer-Branding sowie PR-Spezialprojekte/Innovationen. Zudem wird heuer erstmals der Sonderpreis AI Communication vergeben. Zur Erleichterung bietet der PRVA am 5. und 19. September eigene Einreich-Workshops an.

Im November schließlich nimmt die Jury ihre Arbeit auf. Die Finalisten sollten Anfang Dezember feststehen. Der Staatspreis wird schließlich im Rahmen der PR-Gala am 14. Februar 2024 vergeben.